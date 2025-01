Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato al termine del deludente pareggio per 2-2 tra i suoi uomini ed il Mantova. Queste le sue parole dalla sala stampa del “San Vito – Marulla”.

Le parole di Alvini

«In casa non vinciamo da tempo, ultimamente abbiamo regalato tanto. Sulla prestazione ho poco da dire. Oggi abbiamo commesso l’errore del secondo gol proprio laddove potevamo gestire la partita. Se avessimo vinto avremmo superato questo momento. Con quattro punti in più saremmo su. Malgrado tutto oggi l’abbiamo buttata via. La contestazione di Guarascio? Non ne parlo, parlo del campo. Abbiamo preso la traversa con Artistico, abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che gioca bene. Questo è un limite che abbiamo, quello di non saperla chiudere».

«Gara interpretata bene»

«Il primo tempo siamo stati più bassi perché c'era anche il vento più forte. Abbiamo commesso degli errori sul gol e questa è una cosa che ci succede spesso. Il Mantova ti porta ad abbassarti, noi avevamo fatto un'ottima interpretazione della partita dal nostro punto di vista. Kouan? Ha sbagliato, non possiamo permetterci un errore del genere. Tocca a noi migliorare questa situazione. La prestazione dei ragazzi è stata notevole dal punto di vista della quantità. Il rigore? La seconda espulsione è assurda, non diceva niente il mio collaboratore. Espulso per nessuna ragione. Mi sembra che siamo un po' presi di mira da questo punto di vista. Errore di leggerezza, l'ho detto a Giua, non può fare così».