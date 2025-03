Maxi multa da 10mila euro per il Cosenza Calcio. Nei minuti iniziali e durante il match contro la Reggiana, i tifosi rossoblù sarebbero stati colpevoli di aver acceso e lanciato petardi e fumogeni.

Squalificato inoltre per una giornata Gabriele Artistico, che salta così il derby: il numero nove rossoblù era diffidato ed è stato ammonito contro la truppa dell’ex Viali. Il Cosenza rimane senza il suo bomber nella partita più importante della stagione.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

«Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori - si legge nel comunicato ufficiale del Giudice sportivo - , al 3° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».