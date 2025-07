Giornata dai risvolti inaspettati quella odierna in casa Cosenza in cui si è tenuto l’atteso summit dirigenziale. La società, con il Presidente Guarascio in testa, fiancheggiato dall’amministratore Rita Rachele Scalise, ha deciso che, per il momento, tutti i calciatori attualmente tesserati, rimarranno in rosa e che quindi non sono previste cessioni.

L’annuncio di Micheli alla squadra

Intorno alle 19,00 l’arrivo di Luigi Micheli nel ritiro di Lorica. Il consulente di Guarascio, ancora indefinito il suo ruolo, ha radunato i calciatori prima di cena, dando loro l’annuncio. Il Cosenza, da quel che ha comunicato Micheli, non ha intenzione di smantellare la squadra in vista del prossimo campionato. Una comunicazione che ha gelato la squadra, visto che praticamente tutti avrebbero invece intenzione di accasarsi altrove. Ma una decisione che, se confermata, spiazza anche le squadre che, ovviamente, guarderanno altrove e non più in casa Cosenza nei prossimi giorni per effettuare i loro acquisti. Staremo a vedere se la decisione della società sarà definitiva o se, con il passare dei giorni, il rossoblù saranno più morbidi con chi busserà alla loro porta.