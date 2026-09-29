Guardare soltanto la classifica del Girone C rischia quasi di non rendere completamente l'idea delle difficoltà incontrate dal Cosenza nelle prime sette giornate. Allargando infatti il confronto a tutte le 60 squadre che compongono la Serie C, i numeri dei rossoblù assumono contorni ancora più preoccupanti. La squadra di Federico Coppitelli ha raccolto appena 2 punti sui 21 disponibili, frutto dei pareggi contro Cavese e Scafatese. Per il resto sono arrivate cinque sconfitte e nessuna vittoria. Il bilancio offensivo e difensivo parla invece di 5 gol segnati e 16 incassati, con una differenza reti di -11.

Due punti: peggio soltanto chi ha una penalizzazione

Partiamo dalla classifica. Nel Girone A il Renate ha esattamente gli stessi numeri di punti del Cosenza: 2 in sette giornate, con zero vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. La Giana Erminio è appena sopra a quota 3. Nel Girone B la Sambenedettese è anch'essa ferma a 2 punti, mentre la Pianese ne ha 3. I marchigiani non hanno ancora vinto e hanno raccolto soltanto due pareggi nelle prime sette gare. Proprio ieri è arrivato l’esonero di Boscaglia. Questo significa che, considerando esclusivamente i punti conquistati sul campo, Cosenza, Renate e Sambenedettese sono le squadre con il bottino più basso dell'intera Serie C dopo sette giornate. C'è naturalmente il Crotone che nella classifica ufficiale del Girone C occupa l'ultimo posto con zero punti. Ma il dato è condizionato dai 6 punti di penalizzazione: sul terreno di gioco i rossoblù crotonesi ne hanno conquistati proprio 6 e nell'ultimo turno hanno anche battuto la Salernitana.

Soltanto cinque squadre ancora senza vittoria

Anche lo zero nella casella delle vittorie accomuna ormai pochissime squadre. Nel Girone A non hanno ancora vinto Renate e Giana Erminio; nel Girone B sono ancora senza successi Pianese e Sambenedettese. A queste si aggiunge il Cosenza nel Girone C. Sono quindi appena cinque squadre sulle 60 della categoria a non aver ancora festeggiato un successo in campionato.

Nessuno ha una differenza reti peggiore

Ma è probabilmente un altro il numero che descrive meglio di tutti l'inizio di stagione rossoblù. Il Cosenza ha segnato 5 gol e ne ha subiti 16. Il saldo è dunque di -11. Nessuno nei tre gironi di Serie C presenta attualmente una differenza reti peggiore di quella del Cosenza. Nel Girone A, per fare qualche esempio, la Juventus Next Gen è a -6, mentre Carpi e Pro Vercelli sono a -5 e il Renate, pur avendo gli stessi punti dei rossoblù, è a -6. Nel Girone B la Vis Pesaro, altra squadra partita malissimo, è a -8, mentre Pianese e Sambenedettese sono entrambe a -5. Il -11 del Cosenza resta quindi il dato peggiore dell'intera categoria.

Anche la difesa è in fondo alla Serie C

Particolarmente pesante è il numero delle reti incassate. Sono 16 in sette giornate, vale a dire una media di circa 2,3 gol subiti a partita. Nessuna squadra della Serie C ne ha incassati di più. A quota 16 ci sono anche Vis Pesaro e Giugliano, con quest'ultimo che deve però ancora recuperare la partita contro l'Inter Under 23 e ha quindi disputato sei gare anziché sette. Il Cosenza ha mantenuto la porta inviolata soltanto nello 0-0 con la Cavese. Nelle altre sei giornate ha sempre subito almeno una rete, arrivando ai picchi delle quattro incassate a Catania e delle cinque di Giugliano.

L'attacco non è il peggiore, ma non basta

Curiosamente, c'è almeno una statistica nella quale il Cosenza non occupa il fondo assoluto della categoria. I 5 gol realizzati rappresentano infatti un bottino molto basso, ma ci sono squadre che hanno segnato ancora meno. Nel Girone A, ad esempio, la Pergolettese ha realizzato appena una rete, mentre Lecco e Desenzano sono a quota 4. Nel Girone B la Pianese ha segnato quattro volte.