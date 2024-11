L'incontro con la stampa è previsto alle ore 12.30. Subito dopo la squadra partirà per Terni in vista della partita in programma sabato alle 14 contro la formazione rossoverde

Fissata a questa mattina, alle 12.30, la conferenza stampa di presentazione di William Viali, nuovo allenatore del Cosenza al posto di Fabio Caserta. Per quel che riguarda il campo invece, è rientrato in gruppo anche Voca. Mentre ancora assente Tutino e l'infortunato di lungo corso Martino. «L’appuntamento con la stampa - si legge in una nota - , che sarà trasmesso in diretta sui canali social della Società rossoblù, seguirà l’ultima seduta di allenamento della squadra in partenza per la trasferta di Terni».

In attesa della presentazione, la società rossoblù ha annunciato lo staff di mister Viali. Tra di loro due graditi ritorni: quello del preparatore atletico Luigi Pincente e quello del preparatore dei portieri Antonio Fischetti.

Lo staff di Viali

Con il mister le altre new entry nello staff tecnico sono l’allenatore in seconda Massimiliano Guidetti, il collaboratore tecnico Simone Baroncelli, l’allenatore dei portieri Antonio Fischetti e il preparatore atletico Luigi Pincente. Completano lo staff i già in organico Giuseppe Ruffolo (collab. preparatore atletico) e Vincenzo Perri (match analyst).