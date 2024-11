In Lega Pro il Cosenza deve battere il Foggia per resatre agganciato al treno play off. In caso di sconfitta sarebbe quasi impossibile centrare gli spareggi promozione nelle ultime gare due gare

Cosenza verso il rush finale. Il morale della squadra non è alle stelle ma la voglia di mettere le mani sull'obiettivo è rimasto intatoo. Il pareggio con il Melfi non ha aiutato e la vittoria della Casertana sul campo del Monopoli ha reso tutto più complicato in chiave play-off. Ma il calcio può regalare sempre delle sorpresel. A tre giornate dalla fine e con due partite al Marulla, i rossoblù si giocheranno la carta del sorpasso contro il Foggia. Ai Roselli boys ora quinti in classifica, serve la vittoria per agganciare la Casertana a più tre. Un compito difficile ma non impossibile.



Silani già all'opera. All'allenamento finale non hanno preso parte Cavallaro, Arrighini e Tedeschi a livello precauzionale. Ma il trainer rossoblù dovrà fare i conti soprattutto con l'assenza di Vutov. Stagione finita infatti per l'attaccante bulgaro squalificato per te giornate dopo la rissa in terra lucana domenica scorsa.

Dall'altra parte del campo un Foggia in splendida forma. Con cinque vittorie consecutive, l'ultima ai danni dell'Akragas, i ragazzi di Robero De Zerbi mettono in cassaforte il secondo posto alle spalle del Benevento e sono sempre più determinati a macinare punti per raggiungere gli spareggi promozione, dopo la conquista della Coppa Italia.

All'andata finì 2-0 per i rossoneri. Un risultato che il Cosenza deve assolutamente ribaltare per continuare a sperare.

Sarà Andrea Tardino della sezione di Milano a dirigere il match. Fischio di inizio domenica alle 15.