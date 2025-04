Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta dei suoi uomini per 3-1 contro la Salernitana. Un ko che condanna senza appello i suoi uomini.

Le parole dopo Salernitana-Cosenza 3-1

«C’è poco da dire. Dispiace per la città, per i calciatori, per la squadra e per i tifosi. Dispiace per tutti. Questa è una sconfitta pesante e c’è solamente da prenderne atto. In questo momento c’è tanta amarezza. Bisogna solo prendere atto della partita e parlare poco. Abbiamo fatto un buon primo tempo, prendendo poi un gol su una palla ferma. Poi lì siamo usciti dalla partita e questo è un difetto che purtroppo non sono riuscito a migliorare.

Potevamo reagire, ma è successo anche altre volte: dobbiamo capire questo. Ormai è un anno che siamo con il -4. La partita si è svolta in un altro modo in campo: altre dinamiche lasciano il tempo che trovano. Nessuna colpa a Micai sul primo gol. Forse l’avrà vista all’ultimo, non sono sue le responsabilità. La squadra ha preso due gol dove si poteva fare meglio».