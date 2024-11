Il mediano di nazionalità kosovara ma nato in Svizzera ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024

Sul nostro network avevamo scritto nel giorni scorsi, in merito alla trattativa fra Idriz Voca e la società del presidente Guarascio. Il mediano di nazionalità kosovara ma nato in Svizzera, ha firmato poco fa con il Cosenza ed è stato annunciato attraverso il seguente comunicato.

La nota del club

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Idriz Naser Voca. Il centrocampista, nato a Stans (Svizzera) il 15 maggio 1997, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Ankaragücü, con cui ha messo a repertorio 26 presenze nella Süper Lig di Turchia. In precedenza aveva militato nelle fila del Lucerna (Svizzera) giocando 100 partite e realizzando 4 reti e 5 assist. Vanta inoltre 15 gettoni di presenza con la Nazionale del Kosovo. Ora è pronto ad aggregarsi ai Lupi per l’avventura in Serie BKT.