Il Cosenza cerca una coppia di terzini sinistri da consegnare a Davide Dionigi, uno di questi potrebbe essere Manuel Nicoletti (’98) del Crotone. Non sarebbe da considerarsi il titolare, ma un’alternativa dello scacchiere tattico del tecnico dei Lupi. Il titolare, almeno sulla carta, arriverà strada facendo. Non è da scartare la pista estera.

Per ciò che concerne Nicoletti, il Crotone lo ha riportato allo Scida nella seconda parte della scorsa stagione. A giugno, infatti, lo aveva prestato in Serie C al Foggia di Zeman dove ha messo in mostra le sue qualità. Ha realizzato una rete alla Vibonese e fornito un assist. Il Cosenza si è interessato a lui da qualche settimana, Gemmi valuta il da farsi.