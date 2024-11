C'è rammarico nella parole del tecnico rossoblù Fabio Caserta, che si è presentato in sala stampa al termine di Cosenza-Pisa. Al Marulla i padroni di casa sono stati raggiunti in pieno recupero (96') sul pareggio dopo aver giocato per più di un tempo con l’uomo in più. Di seguito le parole dell'allenatore.

Gestione errata

«Abbiamo gestito e letto male la partita. Dopo il vantaggio abbiamo sbagliato molte ripartenza e non siamo riusciti a chiudere la gara. C’è rammarico perché dovevamo portare i 3 punti a casa. È ovvio che prendere gol all’ultimo brucia e condiziona tutta la valutazione del match. Paradossalmente l’uomo in più ci ha condizionati, perché si sono chiusi gli spazi e abbiamo fatto molto più fatica. L’unica cosa positiva è che c’è continuità di risultati. Potevamo e dovevamo fare meglio ma c’è stata troppa frenesia. Dagli errori bisogna ripartire ed evitare di commetterli in futuro».

Florenzi e Mazzocchi

«Florenzi? Questo è un sistema di gioco che esalta maggiormente alcuni giocatori come Marras. Se è stato sostituito è perché ho messo un ragazzo più fresco. Non c’è un problema con lui. Secondo me può fare molto bene questo ruolo. Parlo tanto con i ragazzi e anche con lui che si sente tranquillo e sereno a giocare lì. Mazzocchi è un giocatore duttile e adattabile al ruolo, così come esterno secondo me ha fatto le migliori partite. È un ragazzo che si sacrifica molto per la squadra ed ha sempre fatto bene».