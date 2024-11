Prima giornata in rossoblù per Christian Kouan, il nuovo centrocampista del Cosenza è stato presentato stamattina ai giornalisti in una conferenza-stampa all'interno del San Vito-Marulla. All'incontro ha partecipato il ds Gennaro Delvecchio che ha spiegato le caratteristiche del primo acquisto in questo mercato estivo.

Il ds Delvecchio su Koaun: «Ha le caratteristiche per far parte del nostro percorso»

«Kouan ha le caratteristiche necessarie per far parte del nostro percorso. La prima tra tutte è la motivazione. Qualche anno fa ha avuto un mercato importante ma è rimasto a Perugia. Noi siamo convinti che questo ragazzo possa fare cose buone con noi». Queste le parole del ds sul nuovo centrocampista. «Ha un’anima, è maturato, ha tanta voglia di rilanciarsi. Tecnicamente è un giocatore molto duttile. La cosa che mi ha colpito è che non ha esitato un attimo quando gli ho proposto Cosenza. È un segnale forte che mi fa stare tranquillo. Spero possa ambientarsi il più presto possibile perché può essere un punto di riferimento per la squadra». Continua a leggere su CosenzaChannel