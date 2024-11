Ancora un legno ad intromettersi tra il Cosenza ed il gol. Nell'ultima gara giocata dai Lupi, sabato in casa dello Spezia, è stata la volta di Venturi (’99). Il tiro a botta sicura del difensore rossoblù in pieno recupero, avrebbe molto probabilmente significato la vittoria contro i liguri. Ed invece la sfera ha incocciato in pieno il palo con Dragowski completamente fermo.

Otto legni in stagione

Il più “colpito” da questa maledizione è senza dubbio Gennaro Tutino (’97). L’attaccante del Cosenza infatti, che finora ha segnato 3 gol in stagione (2 in campionato ed 1 in Coppa Italia), ha colpito anche ben 5 legni. La traversa contro la Sampdoria è ancora negli occhi di tutti (nella foto). Ma prima ci sono i legni colpiti contro Ascoli, Cremonese, Pisa e Lecco. Il calciatore napoletano è certamente in credito con la fortuna. Gli altri legni in queste prime 11 giornate sono state colpite da Mazzocchi a Palermo e poi da Calò contro il Lecco.