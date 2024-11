In tanti, però, sono rimasti senza, al punto che sui social sta montando la richiesta di avere ulteriore spazio per la marea in arrivo dalla città dello Stretto

Cosenza-Reggina, per quanto riguarda il settore ospiti, è già sold-out. I tifosi amaranto, infatti, hanno polverizzato in pochi minuti i 500 biglietti a disposizione per il derby, in programma martedì, nel turno infrasettimanale di Serie B.

Amore amaranto

Soltanto stamattina era scattata la prevedita: in tanti, però, sono rimasti senza, al punto che sui social sta montando la richiesta di avere ulteriore spazio per la marea in arrivo dalla città dello Stretto. Da capire, a questo punto, se come già avvenuto in altre occasioni, il club ospitante si adopererà per fornire una nuova disponibilità per i supporters della Reggina.