Massimiliano Alvini non è più l’allenatore del Cosenza. Il club rossoblù ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico. La decisione è maturata in modo condiviso tra le parti. In una nota, la società ha ringraziato Alvini e il suo staff per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune professionali. Ora il Cosenza è al lavoro per individuare il nuovo allenatore in vista del prossimo campionato di Serie C.

Ecco la nota ufficiale





Il Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Massimiliano Alvini, che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed il suo Staff per l’attività professionale svolta e augura le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.