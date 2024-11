Gli occhi dei rossoblù sono finiti anche sul centrocampista del Crotone se Cavion della Salernitana dicesse no a un trasferimento in Calabria

Dopo aver completato l’acquisto di Martino dal Foggia, il ds Gemmi sembra vicinissimo ad un nuovo acquisto per il Cosenza. Si tratta dell’esperto Andrea Rispoli. L’esterno, classe 1988, è anch’egli svincolato da 8 giorni dopo che, lo scorso 30 giugno, è terminato il suo contratto con il Parma.

Volto noto

Rispoli è certamente un volto noto del calcio italiano visti anche i suoi tanti trascorsi in Serie A. Il difensore con il vizio del gol si è messo in luce soprattutto nei suoi anni con il Palermo. Ma per lui da registrare esperienze importanti anche con le maglie di Crotone, Lecce, Padova, Sampdoria e Brescia. Il Cosenza gli avrebbe proposto un contratto annuale. Il calciatore ha sul piatto un’offerta anche del Sudtirol.

C'è anche Vulic

Nella lista dei lupi c'è anche Milos Vulic (’96). Il centrocampista del Crotone vorrebbe continuare a cimentarsi in Serie B ed è finito nel mirino di Roberto Gemmi. I rossoblù bruzi per forza di cose stanno battendo altre piste che non siano quella di Cavion, elemento con il quale si vive una fase di stallo. La Salernitana vuole cederlo, toccherà a lui indicare la destinazione. La concorrenza del Vicenza, che lo prenderebbe a titolo definitivo con un lungo contratto, è forte. Ma con il Marulla c’è anche una categoria di differenza…

Gori no Cosenza: andrà al Perugia

Sembrava cosa fatta l’arrivo in prestito del portiere Gori (’96) dalla Juventus al Cosenza. Ma negli ultimi giorni, un inserimento del Perugia, sembrerebbe aver di fatto rallentato la trattativa. Il portiere infatti ha ricevuto un’importante offerta dal club umbro e la sta valutando con molto interesse.

Proposta fino al 2024

La squadra biancorossa infatti avrebbe proposto a Gori un contratto biennale. Prenderebbe il posto di Chichizola, sempre più vicino al Parma per affiancare Buffon. Praticamente il Perugia rileverebbe di fatto il contratto che il portiere ha al momento in essere con la Juventus fino al 2024. Una proposta che ha sparigliato le carte in tavola e che alletta certamente il calciatore.