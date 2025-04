Dovrebbe arrivare in giornata con il club rossoblù che aveva chiesto per la fine del campionato l'esito del dibattimento

Sale l’attesa in casa Cosenza per la sentenza del Tar avversa alla penalizzazione di 4 punti che affligge i rossoblù in classifica. Una sentenza che dovrebbe arrivare nella giornata odierna. La società del presidente Eugenio Guarascio, come riportato da Il Mattino di Napoli (edizione Salerno), aveva richiesto che la decisione arrivasse al termine del campionato, per evitare interferenze nel regolare svolgimento delle ultime giornate.

Ma la Salernitana, prossima avversaria del Cosenza nella sfida in programma il 25 aprile, ha impugnato questa richiesta, sottolineando la necessità di chiarezza e trasparenza prima della gara. Una linea che ha trovato il favore del Tar, che si pronuncerà nelle prossime ore. Il verdetto potrebbe cambiare gli equilibri del finale di stagione. Il Cosenza, dunque, resta con il fiato sospeso. In attesa di capire se quei 4 punti potranno essere restituiti, alimentando nuove speranze salvezza.