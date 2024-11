«Domani vivremo una giornata particolare visto che si festeggiano i 110 anni del club, ma noi ci dobbiamo isolare da questo e rimanere concentrati. Speriamo di festeggiare al 90′ dopo una vittoria insieme ai tifosi». Lo ha detto Fabio Caserta, tecnico del Cosenza, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria che si giocherà domani sera allo stadio San Vito – Marulla.

«Mancheranno Cimino e Meroni, che ha un problema al flessore da tempo, rientra Marras. In mezzo Fontanarosa vediamo se avrà la possibilità di giocare dall'inizio. Ha vent'anni ed ha commesso qualche errore, ci sta alla sua età. Ma su di lui sono tanto tranquillo. La Sampdoria ci ha messo in difficoltà all'andata. Guardando la classifica si può pensare che siano in un momento no, ma – continua Caserta – guardando le partite hanno spesso fatto bene. Cambiando tante volte il sistema di gioco come fanno loro, mettono in difficoltà gli avversari. Individualmente possono cambiare la gara con una giocata. Entrambe faremo di tutto per vincere. Ci sarà anche una cornice di pubblico che non si è mai visto in casa quest'anno. Sarà bello per i calciatori di tutte e due le squadre».