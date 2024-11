Ultimi minuti della finestra del mercato estivo che vedono il Cosenza impegnato in tre movimenti in ingresso. Giocatori che si aggregheranno alla rosa di Zaffaroni per poter affrontare il difficile campionato di Serie B, che per i lupi è iniziato con due sconfitte nelle prime due giornate

Luca Pandolfi, proveniente dalla Turris Calcio, Mario Šitum Mario, proveniente dalla Società Reggina 1914 e Eyango Steeve-Mike, proveniente dal Genoa sono stati ufficializzati dalla società rossoblù.

Roberto Goretti, negli ha piazzato un potenziale colpo di mercato insieme all’agente del calciatore Gaetano Paolillo, è arrivato infatti il prestito secco dell’attaccante del Torino, Vincenzo Millico. Il calciatore, classe 2000, ha giocato nello scorso campionato tra le fila del Frosinone da gennaio in poi, non trovando però tanto spazio.