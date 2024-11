Il club ufficializza la decisione della location dove si svolgerà la preparazione in vista del settimo campionato consecutivo tra i Cadetti. Rossoblù in Umbria dal 13 al 27 luglio

Il Cosenza ha scelto la sede del ritiro pre-campionato per la stagione 2024-25. I rossoblù prepareranno il settimo campionato consecutivo in Serie B a Cascia in Umbria dal 13 al 27 luglio prossimo.

La nota ufficiale del club rossoblù

«Sarà Cascia la sede del ritiro precampionato del Cosenza Calcio in vista dell’inizio della stagione sportiva 2024/25. I rossoblù soggiorneranno all’Hotel La Corte dal 13 al 27 luglio. La squadra svolgerà la preparazione utilizzando il campo del centro sportivo “Magrelli Active” nei pressi della struttura alberghiera. Un periodo di intenso lavoro in vista delle competizioni ufficiali, la Coppa Italia prima e il Campionato dal 16 agosto. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario dei test amichevoli che si terranno durante la permanenza in Umbria».