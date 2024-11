Annunciato il nuovo allenatore Massimiliano Alvini, il Cosenza entra nel vivo nella sessione di mercato per costruire la squadra che affronterà la settima stagione consecutiva in Serie B. Il ds del Cosenza Gennaro Delvecchio parla di calciomercato e conferma che Andrea Meroni con ogni probabilità non sarà più un calciatore dei Lupi. «C’è stata un’apertura, ma non ha accettato la proposta di incontro – spiega il direttore sportivo -. Probabilmente pensa ad altre soluzioni (la Reggiana, ndr). Per quanto riguarda Gennaro Tutino è un giocatore che sta muovendo il mercato. Anche Calò e Marras fanno parte del progetto. Al primo posto c’è sempre la società».

Il capitolo Tutino

Uno dei temi caldi è proprio lo scugnizzo napoletano che è ambito da Sampdoria, Salernitana, Venezia e Schalke 04. «Il Cosenza ha una sua linea sul calciomercato – spiega ancora Delvecchio -. fare di tutto per tenere in rosa i giocatori sotto contratto. A parte che per Tutino, non ho ricevuto alcuna chiamata. Se questi giocatori hanno mercato, ne parleremo nelle sedi opportune. Ma li reputo importanti per la nostra squadra perché fanno parte del progetto per la costruzione di una squadra all’altezza della città».

Cosenza, Delvecchio e il calciomercato... degli allenatori

Come detto, giovedì scorso i rossoblù hanno chiuso l’accordo con Massimiliano Alvini, tecnico molto apprezzato in categoria e che ha vissuto sei mesi in Serie A a Cremona due stagioni fa. «Alvini ci ha trasmesso una grande energia. La sua voglia di tornare subito a lavorare ha fatto la differenza». Secondo Delvecchio, ora totalmente calatosi nel calciomercato, è la persona giusta per il Cosenza e ne parla in maniera convinta nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.