Il Cosenza deve fare attenzione alle sirene che arrivano dalla Salernitana per Gennaro Tutino. Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori tra cui anche l'attaccante partenopeo, ha parlato del suo assistito in un'intervista rilasciata a TuttoSalernitana. Ecco le sue parole:

«Anche io mi trovo a dover gestire molti calciatori e devo valutare caso per caso. Per quanto riguarda Tutino - ha affermato Giuffredi -, non è irrealistico immaginarlo a Salerno, ma è ancora presto per fare previsioni. Nonostante le critiche, io sono un uomo del Sud che cerca di supportare le squadre della propria regione. Lo farei volentieri anche con la Salernitana, perché poche piazze sono belle come Salerno».