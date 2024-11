«Il dispiacere - spiega il tecnico - è per come è arrivata la loro seconda rete. Ci tenevamo a chiudere in bellezza. Non ci siamo riusciti per il risultato ma lo abbiamo fatto nell’atteggiamento»

William Viali, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata per 2-2 tra i suoi ragazzi e lo Spezia. Ecco quali sono state le sue parole.

«Orgoglioso della squadra»

«Oggi c’è l’orgoglio per i miei ragazzi. Abbiamo fatto una partita vera. Non era facile per come si era messa a fine primo tempo e contro una squadra che si giocava tutto come lo Spezia. Il dispiacere – spiega Viali – è il gol del 2-2 per com’è arrivato. Ci tenevamo a chiudere in bellezza. Non ci siamo riusciti per il risultato ma lo abbiamo fatto nell’atteggiamento. E la gente spero si sia rispecchiata in questa squadra. Il calo nel secondo tempo è giustificato anche dal percorso dal quale proveniamo. Non dimentichiamo che le scorse partite sono state partite durissime. Quindi oggi dopo il 2-2 ho visto tanta fatica da parte nostra, mentre loro, considerando che era una partita vitale, avevano ancora qualcosa dal punto di vista nervoso. Per arrivare a goderci la partita di oggi c’è stato davvero un importante dispendio di energie nelle gare precedenti».

Sofferenza

«L’arbitro? Non ho rivisto nulla. Faccio fatica a giudicare. Le partite possono cambiare all’improvviso così com’è cambiata oggi con la decisione del Var a fine primo tempo. L’unica cosa che mi ha fatto arrabbiare è il fallo fischiato a Florenzi all’ultimo sulla punizione del 2-3 poi annullato. Nella prima frazione meritavamo anche il doppio vantaggio ma è un piacere aver visto questa grinta. Abbiamo sofferto sui calci piazzati perché nel finale di campionato – continua Gemmi – queste situazioni vengono cercate ancora di più da tutte le squadre».

Futuro

«Fare meglio di quest'anno nella prossima stagione? Mi piacciono le sfide ma ora non so quale potrebbe essere la prima richiesta alla società per il futuro.