Arrivano buone notizie per il Cosenza. La Corte d’Appello Sportivo Nazionale infatti ha accolto il ricordo dei lupi avverso alla squalifica dei difensori Michele Rigione e Michele Camporese, entrambi espulsi al termine della gara contro la Spal e squalificati per due giornate. La loro punizione sportiva è stata infatti dimezzata e quindi, tutti e due hanno scontato già il turno di stop nel match interno contro il Monza. Contro il Benevento saranno a disposizione di Bisoli.

Il verdetto della Corte d’Appello

La Corte d’Appello Sportivo Nazionale nell’udienza fissata l’11 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza…proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta ai calciatori Rigione Michele e Camporese Michele, in relazione alla gara Spal/Cosenza del 5.04.2022; udita l’Avv. Serena Angileri e i calciatori Michele Rigione e Michele Camporese; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO



Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione delle squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.