Chiusura di Viale Magna Grecia, per raggiungere il San Vito-Marulla bisognerà percorrere esclusivamente Via degli Stadi

Ecco tutte le disposizioni sul traffico predisposte da Palazzo dei Bruzi, con apposita ordinanza, in previsione del nutrito afflusso di tifosi allo stadio San Vito-Marulla per la gara di ritorno dei playoff promozione Cosenza-Sudtirol, in programma nella serata del 10 giugno alle ore 20,30:

lungo Viale Magna Grecia, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la rotatoria di raccordo con la ex Statale 19 Bis e la rotatoria all’altezza del ponte per Castrolibero, vengono istituiti il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito, dalle ore 17 fino all’una di notte;

lungo Via Formoso è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 17 fino all’una di notte.

I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere Via degli Stadi mentre quelli diretti a Rende potranno percorrere Via Panebianco. I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno obbligatoriamente percorrere Via degli Stadi.