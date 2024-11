L'amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi ha istituito un servizio di navette Amaco per agevolare l'afflusso della tifoseria allo stadio San Vito-Gigi Marulla in occasione del match Cosenza-Suditirol, anche in considerazione della chiusura al traffico veicolare ed anche al transito dei pedoni di Viale Magna Grecia. Le navette saranno a disposizione gratuitamente dalle 18 alle 24 sui seguenti percorsi:

Navetta 1 - Piazza Mancini - Viale Trieste - Via Vittorio Veneto - Via Misasi- Via Caloprese- Piazza Europa- Via Panebianco - rotatoria Viale Magna Grecia- Stadio - Rotatoria - Via Magna Grecia- rotatoria - Via Panebianco- Viale della Repubblica- Via Migliori - Corso Umberto- Piazza Mancini.

Navetta 2 - Piazza Mancini- Via Popilia - 3° lotto - Via Montana - Via Mattarella- Via Panebianco - rotatoria Viale Magna Grecia - Stadio - Rotatoria - Viale Magna Grecia - rotatoria - via Panebianco - Via Mattarella- Via Montana - 3° lotto - Via Popilia -Piazza Mancini.