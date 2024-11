Il tabù Marulla per il Cosenza è confermato dal pareggio arrivato ieri contro il Cittadella (0-0) nella gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie B. Un pari che conferma l'andamento negativo dei rossoblù nella gare disputate sul terreno di casa. Il Marulla è stato storicamente per i rossoblù il luogo dove costruire i propri successi e conquistare i punti utili a raggiungere l'obiettivo della salvezza: non è stato così negli ultimi quattro mesi diventando un terreno di conquista per le squadre avversarie.

Numeri in rosso

Nelle ultime 8 partite casalinghe, il Cosenza ha raccolto soltanto 6 punti. Frutto di una sola vittoria, tre pareggi e ben 4 sconfitte. Le reti realizzate sono 8 (4 in una sola partita) e quelle subite sono 12. Solo il Venezia ha perso al “San Vito – Marulla” negli ultimi 4 mesi. Poi i tre pareggi contro Parma, Pisa e Cittadella. Mentre hanno espugnato lo stadio cosentino Ternana, Como, Sampdoria e Catanzaro. Dati allarmanti per mister Caserta, con il Cosenza che deve assolutamente invertire la rotta.