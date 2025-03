Un Pierantonio Tortelli sconsolato si è presentato in sala stampa alla fine di Cosenza-Pisa. Queste le sue considerazioni dopo il pesante 0-3 subìto oggi.

Le parole di Tortelli dopo Cosenza-Pisa 0-3

«Le scelte vengono fatte in settimana in base agli allenamenti. Il problema è che se qualcuno perde la testa non è sereno. C’era un calcio di rigore a nostro favore su Florenzi (fuorigioco, ndr) e lì sarebbe cambiata la partita. Abbiamo subìto due gol per due nostre disattenzioni e l’abbiamo presi tutti e due troppo presto. Con due espulsioni la partita era già finita e compromessa. Palle inattive? Idealmente dovrebbe essere la palla più facile da intercettare. Probabilmente abbiamo delle difficoltà, perché non ci diamo spiegazioni su come possa accadere. Il Pisa è molto forte, ha giocatori di struttura. Io non saprei neanche cosa commentare, l’episodio è stato sfavorevole a noi e favorevole a loro. Avete visto che più andiamo avanti più diventa complesso. Dobbiamo mettere un po’ più di agonismo. Siamo rimasti in nove già nel primo tempo, è durissima non uscire con una goleada. La classifica dice che siamo alla canna del gas, noi dobbiamo portare a casa il campionato fino alla fine. Non ho mai visto allenare la personalità».

Ritorna Alvini?

Intanto, lo 0-3 subìto oggi pomeriggio contro il Pisa, starebbe facendo maturare una decisione clamorosa al presidente Guarascio. A quanto trapela infatti, si sta pensando concretamente al ritorno di Massimiliano Alvini in panchina, esonerato il 26 febbraio scorso dopo lo 0-3 casalingo contro il Palermo.

Situazione disperata in classifica

Il tecnico di Fucecchio ha ancora un contratto in essere con il Cosenza fino al 30 giugno del 2026. Nel frattempo la situazione in classifica è sempre più disperata per i rossoblù che dopo la sconfitta odierna, si trovano a 7 punti dai playout e dalla salvezza, quando però alla fine del campionato mancano soltanto 7 partite. Dal suo addio, l’accoppiata Belmonte/Tortelli ha collezionato 4 punti in 4 partite ma è reduce da due clamorose debacle nelle ultime due partite: 4-0 a Catanzaro e 0-3 contro il Pisa. Situazione in evoluzione.