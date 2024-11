Nominati da patron Guarascio il responsabile dell'area tecnica e il direttore generale

C'è che viene e c'è chi va. Questo è il calcio mercato. E a Cosenza lo sanno bene. Archiviati gli addii, tra gli ultimi quello di Andrea La Mantia che nella prossima stagione, indosserà la maglia della Pro Vercelli, in serie B, ecco i nomi da cui ripartire. Massimo Cerri e Carlo Federico, rispettivamente responsabile dell'area tecnica e direttore generale. Prossimi obiettivi: rinnovi e possibili acquisti. Da blindare assolutamente Angelo Corsi e Marco Criaco, già in trattativa con la società silana. Discorso più complesso quello che riguarda, invece, Andrea Arrighini. Ma nel mirino del nuovo responsabile c'è però un altro nome. Alessandro Marotta, classe '89, centrocampista del Benevento.Fresco di promozione nella serie cadetta, al momento pare però non essere tra i riconfermati.Su di lui non solo il Cosenza. A corteggiarlo il Catania, con un budget superiore rispetto alla concorrenza, così come il Catanzaro.Certo è che l'idea dei rossoblù, potrebbe essere allettante per il centrocampista napoletano. Già pronti per lui la maglia numero nove e un contratto biennale.