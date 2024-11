Obiettivo dell'attaccante napoletano è superare i 13 gol segnati con la maglia della Salernitana nella stagione 2020-21. Con il Sudtirol non ci sarà per squalifica

Gennaro Tutino MVP (Most Valuable Player) della ventunesima giornata di Serie B, La celebrazione della Lega Serie B arriva dopo la tripletta segnata dall'attaccante napoletano nella vittoria del Cosenza contro il Venezia (4-2) di sabato scorso.

Otto gol (e sei legni) per l'attaccante che punta a superarsi

Tutino finora ha segnato 8 gol in campionato ed uno in Coppa Italia, senza dimenticare i 7 legni colpiti. È senza dubbio il punto di riferimento di tutto il Cosenza ed in numeri sono dalla sua parte. La sua miglior stagione è stata nel 2020/2021, quando segnò 13 gol con la Salernitana. Ma all’epoca, di questi periodi, di reti ne aveva fatte 6. Pensare di poter superare i numeri in granata è un obiettivo alla portata. Certamente ne beneficerebbe tutto il Cosenza. E che peccato non poterlo avere sabato nella trasferta di Bolzano contro il Sudtirol vista la squalifica.