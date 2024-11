Tifoseria in visibilio per il colpo con cui i rossoblù aprono il calciomercato. La società ha scandito le ore seminando tracce social prima dell'annuncio

Non c’è sportivo rossoblù che non abbia cercato il modo di contattarlo su Instagram o Facebook: l’affetto con cui è stato sommerso dovrà essere la benzina di un anno che si annuncia davvero interessante. Come interessante è il calciomercato del Cosenza che presto annuncerà nuovi colpi oltre a Tutino. Sì, perché Gennaro Tutino è tornato a vestire la maglia dei Lupi.

Ancora tu. Questo il claim scelto dal club per ufficializzare il primo acquisto della stagione 2023-2024. Gemmi e Guarascio hanno temporeggiato finora: volevano aprire col botto. Lo hanno fatto. La società ha iniziato a seminare qualche indizio prima dell’annuncio ufficiale sui social. Poi il grande botto: Genny è tornato all’ombra della Sila.

Si tratta di un colpo molto importante per la categoria, tanto che l’attaccante napoletano un anno fa di questi tempi era stato scelto dal Palermo per tentare di dare l’assalto ai playoff e due anni fa dal Parma per ritornare subito in Serie A. Adesso toccherà a lui prendere per mano la squadra che lo ama di più e far vivere ai suoi tifosi una stagione da favola.

Già, i tifosi. Da ieri mattina, quando si è diffusa la notizia dell’affare in dirittura d’arrivo, è esplosa la Tutino-mania. Il ricordo di quanto fatto a Cosenza, con la promozione in Serie B e la magica salvezza nei due anni di Piero Braglia, è ancora vivo. Ora si spera nel salto di qualità e in una nuova consacrazione all’ombra della Sila.

Questa la nota ufficiale del club: «La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con obbligo e diritto di opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino, proveniente dal Parma Calcio 1913. L’attaccante, protagonista in maglia rossoblù nella stagione della promozione in Serie B (36 presenze e 12 reti) e nella successiva in cadetteria (34 presenze e 10 reti), nella scorsa annata si è diviso tra Parma e Palermo».

«Nel suo percorso un’esperienza in Serie A - continua la nota del club rossoblù - con la maglia dell’Hellas Verona e in Serie B con l’Empoli. Nella stagione 2020/2021 ha contribuito alla promozione della Salernitana nella massima serie con 13 reti in 36 presenze. Complessivamente in Serie B ha collezionato 148 presenze siglando 36 gol fornendo 15 assist. Gennaro nel corso degli anni ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia rossoblù e alla città di Cosenza. Un legame indissolubile che oggi, grazie alla ferrea volontà del Presidente Eugenio Guarascio, di riportare il suo talento al Marulla, si rinsalda con il ritorno in rossoblù. È tutto vero: Gennaro è tornato!»