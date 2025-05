Il Club Scherma Cosenza annuncia con profonda emozione il 1° Memorial Antonio Zupi, gara di spada a squadre miste che si terrà domenica 25 maggio 2025, a partire dalle ore 10:30, presso il palazzetto dello sport Palacosentia, in via Marino a Cosenza.

L’evento nasce, su iniziativa della famiglia, per rendere omaggio ad Antonio Zupi, giovane schermidore cresciuto tra le fila del Club, che ha saputo distinguersi come atleta, istruttore e arbitro, contribuendo in modo determinante alla crescita sportiva e umana della società. Figura di riferimento per tanti giovani, Antonio è venuto a mancare improvvisamente lasciando un’impronta profonda nella comunità schermistica calabrese e non solo.



Antonio si era avvicinato alla scherma a soli sei anni, impugnando per la prima volta un fioretto di plastica nella palestra del Club Scherma Cosenza. Con il passare degli anni era entrato nel circuito under 14, partecipando a competizioni regionali, interregionali e nazionali di fioretto e spada. Nelle prime due categorie aveva spesso conquistato il gradino più alto del podio e numerosi piazzamenti di rilievo, mentre nelle gare nazionali si era distinto con ottimi risultati.

Il suo talento e la costante crescita tecnica lo avevano portato a essere selezionato per rappresentare l’Italia agli Europei under 23, svoltisi a Busto Arsizio. Con il Club Scherma Cosenza aveva preso parte anche a numerose gare a squadre di livello nazionale, dimostrando impegno e spirito di squadra in entrambe le armi.

La sua dedizione alla scherma andava oltre l’attività agonistica: Antonio aveva conseguito l’abilitazione come arbitro e come istruttore regionale, contribuendo attivamente alla formazione dei giovani atleti del club. Con professionalità, generosità e passione, metteva la sua esperienza al servizio delle nuove generazioni, rappresentando un punto di riferimento prezioso all’interno della società.



La manifestazione rappresenterà un momento di sport, ma anche di condivisione e memoria, nel segno dei valori che hanno sempre contraddistinto Antonio: passione, dedizione, correttezza e spirito di squadra.

La partecipazione è aperta al pubblico, e l’intera cittadinanza è invitata a unirsi a questa giornata speciale, all’insegna della scherma e del ricordo.



Gli schermidori che volessero partecipare – è necessario essere tesserati alla Federazione Italiana Scherma e in regola con le certificazioni mediche agonistiche – possono iscriversi gratuitamente compilando il modulo disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqWx2gGcNJLQHg12f0zRPPTPwd_eOfhlA6nT6rq81XOK86mQ/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAac2ZJb-1zUwKL74n8rgp0qsTEAusaKbkmXaug1rEnJE5FzUWGvjyn_GFinNRQ_aem_a8H_nADf4amqXh01KI9nrA