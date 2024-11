«Gioirò e soffrirò con voi fino alla fine»: queste sono parole scritte su Instagram da Luca Bittante, dopo l'esito degli esami che avevano confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, accorso durante la partita contro il Pordenone. Un grave infortunio che terrà Bittante lontano dal campo a lungo.

«Dedichiamo la vittoria di oggi a Luca – la dichiarazione di mister Occhiuzzi nel post partita contro l'Entella - lunedì si opera e noi saremo sempre al suo fianco. Tornerà presto». Una vittoria dunque dedicata a Bittante, così come il gol dell'1-0 di Ettore Gliozzi: «Questo gol e questa vittoria sono per te amico mio. Non vedo l'ora di rivederti in campo, un grosso in bocca al lupo per lunedì. Sarò sempre al tuo fianco». L’attaccante del Cosenza su Instagram, ha pubblicato questo messaggio per l’amico infortunato.