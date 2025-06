L’ex direttore generale del Cosenza Beppe Ursino, ha rilasciato un’intervista al portale Tuttomercatoweb nella quale parla anche della sua ultima esperienza in rossoblù, finita alla vigilia di Natale dopo le dimissioni.

«Futuro? A me piace andare in giro ora, a guardare giocatori e squadre – ha affermato Ursino – . Ma non fare il direttore, dico basta. Ho una certa età ed è giusto dare spazio ai giovani perché facciano una carriera almeno come quella che ho fatto io. E aggiungo: sono stato 30 anni lontano dalla mia famiglia. Il giorno in cui è nato mio figlio ero a fare il calciomercato! Però mi piace guardare le partite e i giocatori. Mi fa piacere che tanti colleghi mi cercano per dei consigli. Se questo lo penso dopo l’ultima esperienza a Cosenza? Sì, ma me ne volevo andare dopo un mese o due. Per non mettere in difficoltà il Presidente, ho aspettato. Non c’erano i presupposti per continuare».