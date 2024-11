L'allenatore dei lupi dopo una partita che ha regalato grandi soddisfazioni: «Oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Non dobbiamo però esaltarci ma già pensare alla prossima»

Fabio Caserta, tecnico del Cosenza, ha parlato in sala stampa al termine della gara vinta dai suoi uomini contro il Venezia per 4-2. Ecco quali sono state le sue parole.

«Finalmente oggi possiamo sorridere. Sono contento perché dopo un periodo negativo la squadra ha fatto una grande prestazione al di là del risultato. Abbiamo saputo reagire tutti insieme. Non dobbiamo però esaltarci ma già pensare alla prossima. Credo – continua Caserta – che le partite vanno giocate sempre a viso aperto e oggi l’abbiamo fatto. Siamo scesi in campo con questa voglia e con tanto coraggio. Sono molto soddisfatto della prestazione fatta e questo risultato non è frutto del caso». Continua a leggere su Cosenza Channel