Prima di pronunciarsi sull’esito di Cosenza-Verona, il giudice sportivo della Lega di serie B Emilio Battaglia si è riservato di visionare il contenuto del preannunciato reclamo che sarà entro breve tempo depositato dalla società scaligera. Slitta dunque la decisione sul match non disputato al San Vito Marulla per l’impraticabilità del campo di gioco. La società silana spera di poter recuperare la partita, per evitare di perdere l’incasso degli oltre ottomila tagliandi già venduti, mentre l’Hellas certamente chiederà di sanzionare il club rossoblù con la sconfitta per 0-3 a tavolino.

