William Viali e Francesco Forte si sono ritrovati da ieri casualmente, nuovamente nella stessa squadra. Il primo allenatore del secondo a Cosenza. Ad Ascoli la convivenza tra i due è durata poche, sfortunate, settimane. E si è evoluta, calcisticamente parlando, in maniera negativa.

Da inamovibile…

Viali, all’inizio punta tanto su Francesco Forte. L’attaccante romano sembra il terminale offensivo ideale per il 4-3-2-1 che il tecnico milanese ha studiato per il suo Ascoli. Alla presentazione Viali lo dice pubblicamente: “Forte? E’ uno dei terminali offensivi che voglio sfruttare maggiormente”. Il 16 luglio parte il ritiro dei bianconeri, Forte ha voglia di dimenticare 6 mesi così così da quando è arrivato in bianconero. Il 12 agosto arriva il debutto in Coppa Italia. Al “Bentegodi” contro il Verona, Forte è titolare, gioca 90 minuti e segna su rigore il gol del momentaneo 1-1. La partita finirà 3-1 per gli scaligeri.

…fino alla cessione

Una settimana dopo Forte è ancora la punta dell’Ascoli che debutta a Cosenza. Saranno 45 minuti disastrosi quelli dell’attaccante romano che viene espulso per una manata a Fontanarosa, lasciando i suoi addirittura in 8 uomini. Sarà la sua ultima partita in bianconero. Per il momento. Visto che comunque il calciatore è di proprietà dell’Ascoli fino al 2026 ed il suo futuro si deciderà in estate.