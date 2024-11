Domenica il derby a tinte rossoblu tra silani e monteleonesi 40 mesi dopo l'ultima volta. Tre anni fa il play-off promozione vinto dai silani e l'aggressione di Gagliardi a Da Dalt.

L’ultima volta in serie C finì con un netto 2-0 che non lasciò scampo all’allora Vibonese allenata da mister Galfano. Era il 2009 e in quella stagione il Cosenza di Mimmo Toscano centrò la seconda promozione consecutiva. La Vibonese si salvò agli spareggi. Il derby calabrese a tinte rossoblu torna a distanza di sette anni in Lega Pro. La prima volta in assoluto in terza serie nazionale. Nel mezzo altri tre scontri, questa volta tutti in D nella stagione 2012-2013 ed una vendetta che Vibo aspetta dal maggio di quell’anno quando il Cosenza spezzò il sogno professionismo dei cugini rossoblu facendo suo il primo match dei play off promozione che poi regalarono il ritorno tra i professionisti ai silani e lasciarono con l’amaro in bocca i montelonesi.

Quaranta mesi dopo le due squadre si ritrovano di fronte in quel “San Vito”, oggi “Marulla”, che la Vibonese è riuscita a sbancare solo una volta sempre nella stagione 2012-2013 in una partita caratterizzata da uno spiacevole episodio che vide coinvolti il tecnico dei lupi Gagliardi ed il centrocampista della Vibonese Da Dalt.

Tra Cosenza e Vibonese ci sarà anche questo domenica alle 16:30 quando andrà in scena la quinta giornata di campionato. Ci sarà soprattutto la voglia dei silani di confermare quanto di buono visto contro il Melfi, la volontà dei rossoblu di Vibo di rialzare la testa dopo i due ko di fila rimediati con Foggia e Matera.