Tornano disponibili per Bisoli i calciatori che all'andata saltarono la sfida del Menti. In attacco pronto il tandem Caso-Larrivey. Baldini al massimo con un cambio

Pierpaolo Bisoli ritrova tanti uomini proprio nel match più importante dell'anno. Nel solito 3-5-2 del tecnico emiliano, davanti a Matosevic dovrebbero giocare i "titolari" Rigione, Camporese e Vaisanen. Sulle fasce sono in 3 per due maglie: Situm, Di Pardo e Liotti.

In mezzo al campo rientra Florenzi che dovrebbe giocare sul centro-sinistra. Nel ruolo di regista Carraro più di Palmiero, mentre sul centro-destra ballottaggio Kongolo-Gerbo. In attacco certi Caso e Larrivey con Laura e Zilli pronti a subentrare. Ma in attacco c'è abbondanza: Millico sarà l'arma della disperazione.

L'undici di Baldini

Baldini, in vista di Vicenza-Cosenza, dovrebbe presentarsi con lo stesso undici di partenza dell’andata. Il modulo previsto è il 3-4-2-1 con Contini a difendere la porta dei veneti. Difesa a tre con Brosco, De Maio e Bruscagin. Linea mediana poi molto folta con Maggio e Lukaku sulle fasce e Cavion e Bikel in mezzo al campo. A concludere poi il tridente formato da Ranocchia e Da Cruz a sostegno di Diaw.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Di Pardo, Florenzi, Carraro, Kongolo, Liotti; Larrivey, Caso. A disp.: Vigorito, Sarri, Venturi, Hristov, Situm, Gerbo, Bittante, Palmiero, Vocs Vallocchia, Zilli, Laura, Millico. All.: Bisoli

VICENZA (3-4-3): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Diaw, Da Cruz. A disp.: Grandi, Zonta, Pasini, Padella, Boli, Cappelletti, Giacomelli, Dalmonte, Meggiorini, Greco, Cester, Teodorczyk. All.: Baldini

ARBITRO: Massa di Imperia