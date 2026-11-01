Minimo sforzo, massima resa: porta bene il ritorno al Marulla. In una partita oggettivamente brutta, un gol di Dalmazzi basta al Cosenza per superare l’Inter U23 e salire a quota 9 in classifica, provando in qualche modo a riagganciarsi al terno salvezza. E’ la prima volta che gli uomini di Coppitelli restano imbattutti per due gare di fila e la vittoria di oggi è sicuramente convincente.

Soprattutto per la feroce applicazione difensiva. Pascalau, Dametto e Dalmazzi non hanno concesso praticamente nulla agli attaccanti neroazzurri, pericolosi solo con un tiro dell’ex Charlys nel primo tempo e ad un tentativo da lontano dell’altro ex Fumagalli nella ripresa, su gentile concessione di Rizzo. Per il resto è praticamente perfetta la prova dei difensori cosentini.

Il Cosenza dalla sua, soprattutto nel primo tempo, si è visto diverse volte anche dalle parti di Melgrati. Il portiere ospite ci ha messo una pezza sull’inserimento centrale di McJannet, ma poi nulla ha potuto sull’imperioso colpo di testa di Alessandro Dalmazzi al 25’. Da lì in poi i ragazzi di casa hanno controllato agevolmente fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa l’Inter U23 è stata più manovriera, ma non ha praticamente costruito nulla dalle parti di Rizzo. Al triplice fischio dell’arbitro i pochissimi spettatori del “San Vito – Marulla” possono esultare. Quelli di oggi sono tre punti meritati da parte del Cosenza.