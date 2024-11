Cosenza-Benevento non si disputerà. Il match programmato per domenica pomeriggio alle 15.30 è stato rinviato a data da destinarsi. Stamattina, infatti, è arrivata una vera e propria tegola per i prossimi avversari dei rossoblù. Tamponi per la squadra e un responso pesante. Sono risultati positivi al Coronavirus ben dieci calciatori (di cui nove della lista dei 25) e due nello staff medico.



La società giallorossa ha quindi inoltrato con repentinità alla Lega di B la richiesta di posticipare la sfida del Marulla attendendo risvolti che sono puntualmente arrivati in serata. Il presidente della serie cadetta Maura Balata ha preso atto della situazione e non ha potuto fare altro che stoppare la preparazione all’evento. Ha altresì rinviato il nuovo fischio d’inizio ad altra data, che verrà individuata più avanti.



Secondo il regolamento con il 35 per cento dei contagi all’interno del gruppo squadra è possibile da qualche mese chiedere il rinvio. Le positività al Covid del Benevento sono pari al 36 per cento, pertanto i presupposti del rinvio c’erano tutti..