Un caso di positività al covid-19 crea qualche problema in casa Reggina alla vigilia della trasferta in casa della Cremonese. In occasione dei consueti test ai quali il gruppo squadra si è sottoposto nella giornata di ieri, 29 aprile, è stata infatti riscontrata la positività al SarsCov-2 di uno dei membri del gruppo squadra. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale degli amaranto è stato effettuato anche un ulteriore ciclo di tamponi al resto del gruppo, che ha dato esito negativo. La rifinitura di questa mattina è stata annullata e la partenza per Cremona subirà un ritardo rispetto a quanto previsto.

Ecco la nota stampa del club

«La Reggina comunica che in seguito ai test molecolari effettuati nella giornata ieri, è stata riscontrata una positività al Covid19 appartenente al “gruppo squadra»