Ci si vede nel 2022. Il Covid-19 ha suggerito ai presidenti cadetti la via della prudenza e di annullare gli ultimi due impegni del 2021. La Serie B si ferma, così come ha deciso l’assemblea straordinaria che si è tenuta questa mattina. Non si giocheranno l’ultima gara del girone di andata e la prima di quello di ritorno in programma il 26 e il 29 dicembre.

Crotone, Reggina, Cosenza torneranno in campo con le squadre aggiustate dal calciomercato. Il campionato ripartirà con ogni probabilità il 15 gennaio con lo slittamento in avanti del calendario. I pitagorici affronteranno le trasferte di Parma e Como nel nuovo anno, gli amaranto i match con Brescia e Monza, i Lupi le gare con Cittadella e Ascoli.