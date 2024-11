La società Volley Soverato del presidente Antonio Matozzo comunica che in seguito ai tamponi antigienici effettuati nel pomeriggio di oggi, tutte le atlete sono risultate negative. L'Asp di Catanzaro ha comunicato anche che è terminato il periodo di quarantena. Dunque, la notizia tanto attesa in casa delle biancorosse, dopo un periodo delicato, è finalmente arrivata. Le giocatrici erano pronte a tornare in campo per il primo impegno del nuovo anno lo scorso 10 gennaio per il match casalingo contro Montecchio, poi rinviato a causa della positività riscontrata sulle “cavallucce marine”. Ora dunque si torna in campo con più grinta di prima; giovedì mattina si riparte con gli allenamenti.