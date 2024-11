Slitta alle 15.15 il match tra il Catanzaro e la Turris, in programma alle 14.30, valido per il 33esimo turno del girone del Sud di Serie C. Alcuni giocatori campani sono risultati positivi al controllo anti-Covid ai quali sono stati sottoposti ieri sera nel capoluogo di regione.

Aggiornamento ore 14.35

È terminato il nuovo giro di tamponi a cui si sono sottoposti squadra e staff della Turris: sono cinque le persone risultate positive. A confermarlo è stata proprio la società campana attraverso un comunicato ufficiale: «La S.s Turris calcio comunica che 5 componenti del gruppo squadra sono risultati positivi alla ricerca del virus Sars-Cov2 e posti in isolamento».

Intanto sono stati aperti i cancelli e i tifosi stanno iniziando ad occupare i posti nei diversi settori dello stadio Nicola Ceravolo.