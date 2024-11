La 31esima giornata del Girone F e G,e la 35esima del D, H e I, del campionato di Serie D, in programma mercoledì per il prossimo 27 aprile, verranno sospese. La decisione della Lega Nazionale Dilettanti, è stata comunicata attraverso un comunicato, che specifica che tale scelta è stata assunta per poter permettere il recupero delle gare rinviate nelle scorse settimane a causa dell’alto numero di positività al Covid riscontrate. Come si legge nel comunicato, lo scopo di questa rilevante decisione, è quello di garantire che il Campionato di Serie D si svolga «in condizioni di parità tra le società partecipanti».

Il comunicato della LND

«Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi D, F, H e I: Il Dipartimento Interregionale ha riformulato i calendari dei gironi D, F, G, H e I».

Il calendario riformulato

La 31esima giornata del Girone F e G, la 35^ del D, H e I, in programma mercoledì 27 aprile, sono sospese.

La 35^, 36^, 37^ e 38^ giornata dei Gironi D, H e I slittano al 4, 8, 15 e 22 maggio

La 31^, 32^, 33^ e 34^ dell’F si giocano l’8, l’11, il 15 e 22 maggio.

La 31^, 32^, 33^ e 34^ del G si giocano l’1, il 4, l’8 e 15 maggio.

Clicca QUI per i calendari D, F, G, H e I in formato pdf.

Il Riassunto della stagione dal 27 aprile al termine della fase regolare

27 aprile (mercoledì) 31^ giornata Gironi C ed E - 35^ A e B

1 maggio 31^ G - 32^ C ed E - 36^ A e B

4 maggio (mercoledì) 32^ G - 35^ D, H e I

8 maggio 31^ F – 33^ C, E e G – 36^ D, H e I - 37^ A e B

11 maggio (mercoledì) 32^ F

15 maggio 33^ F – 34^ C, E e G – 37^ D, H e I – 38^ A e B

22 maggio 34^ F – 38^ D, H e I

Campionato: arbitri e programma dei recuperi del 6 aprile

Mercoledì 6 aprile alle 15.00 si giocano undici recuperi che coinvolgono sei gironi. L’unica variazione riguarda Arzachena-Torres che prenderà il via alle 16.00.

Rinvii

Biancavilla-Acireale e Giarre-Licata (I) sono state rinviate rispettivamente al 20 e 27 aprile, per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti e per disposizioni delle Autorità Sanitarie.

Designazioni arbitrali

Girone A

Derthona-Casale (Arbitro Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia)

Girone D

Ghiviborgo-Lentigione (Giuseppe Romaniello di Napoli)

Girone F

Montegiorgio-Nereto (Costantino Cardella di Torre del Greco), Porto D’Ascoli-Aurora Alto Casertano (Adam Collier di Gallarate)

Girone G

Arzachena-Torres (Milan Julio Silvera di Valdarno), Muravera-Cassino (Vincenzo Giordano D’Ambrosio di Collegno)

Girone H

Casarano-Nardò (Nicolò Dorillo di Torino), Bisceglie-Virtus Matino (Lorenzo Vacca di Saronno), Rotonda-Altamura (Enrico Eremitaggio di Ancona)

Girone I

Cavese-Trapani (Erminio Cerbasi di Arezzo), San Luca-Portici (Fabrizio Arcidiacono di Acireale).

I recuperi del 20 aprile

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato la lista di sedici recuperi che coinvolgono sette gironi in programma mercoledì 20 aprile alle 15.00.

Girone A

Ligorna-Derthona

Girone D

San Donnino-Sasso Marconi e Progresso-Ghiviborgo

Girone E

Flaminia-Unipomezia

Girone F

Sambenedettese-Vastogirardi e Pineto-Porto D’Ascoli

Girone G

Ostiamare-Nuova Florida, Arzachena-Muravera, Cassino-Gladiator e Insieme Formia-Atletico Uri

Girone H

Lavello-Nardò e Nola-Rotonda

Girone I

Biancavilla-Acireale, Trapani-Troina, Licata-Cittanova e Rea Aversa-Fc Lamezia