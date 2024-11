Un primo tempo tutto a favore dei padroni di casa spezza le gambe ai giallorossi che nella ripresa restano anche in dieci per l'espulsione di Brignola ma vanno in gol con Antonini

Che il Catanzaro uscisse sconfitto dallo Zini era prevedibile, ma il 4 a 1 che la Cremonese ha servito alle Aquile è sicuramente meritato nei 90 minuti, ma è un'ingiusta punizione per quanto la compagine calabrese ha fatto nel corso della stagione regolare e anche durante la roulette dei playoff. La semifinale di ritorno ha visto i padroni di casa giocare un primo tempo perfetto: in gol prima Vazquez, poi Buonaiuto e prima di rientrare negli spogliatoi il bomber grigiorosso Coda. C’è da dire che sul 2 a 0 i giallorossi hanno colpito una traversa con Vandeputte e in un paio di occasioni si sono resi pericolosi, ma la terza rete della Cremo ha praticamente chiuso il match.

Nella ripresa, dopo 17 minuti, Brignola manda a quel paese l’arbitro e si fa espellere e dopo poco, neanche a dirlo, i padroni di casa calano il poker. Nel finale di partita arriva il gol della bandiera di Antonini per il definitivo 4 a 1. Comunque applausi per gli uomini di Vivarini dai circa 5mila cuori giallorossi che per tutta la gara hanno continuato a cantare senza fermarsi neanche un secondo.

Primo tempo

1' - Inizia Cremonese-Catanzaro.

3' - Fulignati è già impegnato dai padroni di casa che ci provano con Castagnetti direttamente da un calcio di punizione battuto dalla destra nei pressi del limite dell'area di rigore. Ma l'estremo difensore giallorosso si distende e riesce a deviare, poi la palla s'infrange sul palo.

12' - I padroni di casa passano in vantaggio. La Cremonese, sugli sviluppi di un contropiede partito da una palla persa malamente dai giallorossi, mette in movimento Coda che serve nei pressi del limite dell'area Vazquez che controlla e da posizione centrale conclude verso il palo più vicino, la sfera finisce sotto al set con Fulignati che non può fare nulla. Cremonese 1, Catanzaro 0.

19' - La Cremonese raddoppia con Buonaiuto che in sforbiciata in area, servito da Castagnetti con un tocco sotto dalla trequarti, colpisce in maniera scomposta però beffa il portiere dei calabresi.

23' - Primo squillo del Catanzaro dopo l'1-2 micidiale dei grigiorossi. Oliveri prova la botta da fuori da posizione abbastanza centrale e costringe all'intervento Saro che è attento e respinge.

30' - Clamorosa traversa colpita dal Catanzaro con Vandeputte che ha tentato la conclusione dopo essere rientrato dalla sinistra in area di rigore. Fondamentale la deviazione di Zanimacchia.

37' - Terzo gol della Cremonese. Su una palla recuperata nei pressi della trequarti da Antov, Vazquez riceve e serve nuovamente l'esterno grigiorosso che invece di tirare cerca Coda nel cuore dell'area che a porta sguarnita non fallisce. Cremonese 3, Catanzaro 0.

45'+2 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 3 a 0.

Secondo tempo

46' - Inizia il secondo tempo di Cremonese-Catanzaro.

60' - La partita prosegue senza particolari emozioni e il risultato resta invariato. La Cremonese si chiude alla perfezione e non lascia spazi al Catanzaro.

62' - Piove sul bagnato per il Catanzaro che rimane in 10. Brignola manda a quel paese l'arbitro e Mariani tira fuori il rosso diretto.

69' - Sernicola cala il poker. Il Catanzaro non ha più animo ne forze per contrastare le offensive della corazzata grigiorossa e Collocolo arriva sul fondo sulla destra, crossa rasoterra e trova l'esterno grigiorosso dall'altra parte che non fallisce.

79' - Il Catanzaro va in gol. Sugli sviluppi di un corner, dopo una serie di batti e ribatti in area, Antonini nei pressi del limite colpiscce molto forte al volo di mancino e Saro non può nulla. Cremonese 4, Catanzaro 1.

84' - Donnarumma segna il gol del 4 a 2 ma la rete viene annullata per fuorigioco.

90' - Non c'è recupero. Cremonese-Catanzaro termina 4 a 1.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti (1’st Lochoshvili); Zanimacchia (25’st Ghiglione), Pickel (15’st Falletti), Castagnetti, Buonaiuto (9’st Collocolo), Sernicola; Vazquez (15’st Majer), Coda. All. Stroppa. A disp: Jungdal, Marrone, Ciofani, Abrego, Quagliata, Johnsen, Tsadjout.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamiglio, Antonini, Veroli; Sounas (1’st Brignola), Petriccione (37’st Verna), Pontisso (1’st Pompetti), Vandeputte; Iemmello (37’st Stoppa), Biasci (13’st Donnarumma). All’. Vivarini. A disp: Sala, Verna, Stoppa, Brighenti, Krajnc, Rafele, Viotti, Miranda, Situm.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Imperiale – Scatragli. Quarto Ufficiale: Ayroldi. VAR: Mazzoleni – Paganessi

Note: Spettatori 12992. Espulso Brignola