Il match è in programma domani sera alle 20.30 allo stadio Zini. L'esterno croato rientra dopo aver saltato le prime due gare degli spareggi promozione a causa di un infortunio

Il Catanzaro vola a Cremona per disputare la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Il match contro la Cremonese è in programma domani sera – 25 maggio – alle 20.30 allo stadio Zini. Le Aquile sono costrette a vincere dopo la gara terminata con il risultato di 2 a 2 maturato martedì scorso allo stadio Ceravolo perché se il match dovesse nuovamente terminare con un pari nei 90 minuti sarebbe la compagine lombarda a passare il turno in virtù del migliore piazzamento durante la stagione regolare.

I convocati

Mister Vivarini ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani con la Cremonese.

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm

Attaccanti: 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 40. Rafele, 41. Viotti, 99. Donnarumma