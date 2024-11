In campo una formazione molto simile se non uguale a quella che per un’ora di gioco ha retto in Coppa Italia contro l’Udinese. In panchine anche Iemmello e Donnarumma

Non un esordio semplice quello che il neopromosso Catanzaro dovrà affrontare domani sera alle 20.30 in Serie B. La Cremonese retrocessa lo scorso anno dalla massima serie, allenata dall’esperto Davide Ballardini, è con certezza tra le candidate a giocarsi il titolo in questa stagione calcistica. È importante fare bella figura sì, ma soprattutto fare risultato anche se è solo la prima di campionato. Di questo ne è consapevole anche mister Vivarini: «Dobbiamo portare il pane a casa. I risultati, per quelli che sono i nostri principi di gioco, li otteniamo solo se giochiamo bene. Dobbiamo essere bravi a coniugare l’organizzazione, la bellezza del gioco e il risultato. Ma se devo scegliere tra le tre cose, punto sul risultato».

Per quanto riguarda il campo l’allenatore con molta probabilità proporrà il modulo che più gli ha dato certezze nella scorsa stagione e nel precampionato, il 3-5-2, e schiererà una formazione molto simile se non uguale a quella che per un’ora di gioco ha retto in Coppa Italia contro l’Udinese.

In panchina ci saranno anche Iemmello e Donnarumma. Il primo ha recuperato dall’infortunio alla caviglia che lo ha fatto fermare ai box per circa un mese ed è quindi poco probabile il suo ingresso in campo, mentre il secondo, anche per quanto dichiarato dal tecnico abruzzese, deve ancora ambientarsi e inserirsi nelle dinamiche di squadra.

I convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli; difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 72. Veroli; centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 32. Belpanno, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm; attaccanti: 9. Iemmello, 10. Curcio, 17. Brignola, 28. Biasci, 99. Donnarumma.

Le probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Castagnetti; Bertolacci, Zanimacchia, Vazquez; Afena-Gyan.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Veroli (in ballottaggio con Krastev), Brighenti, Scognamillo, Situm; Pontisso, Sounas, Ghion, Vandeputte; Brignola, Biasci.

Dove vedere la partita

La sfida tra Cremonese e Catanzaro, in programma sabato 19 agosto alle 20.30, sarà trasmessa su Sky Sport CH. 256 e su Dazn.