C'è anche un calabrese tra gli artefici del successo della Cremonese, che conquista la Serie A con la vittoria ai danni dello Spezia nella finale play-off del torneo cadetto. Si tratta del professore di Palmi Giovanni Saffioti, componente dello staff dei preparatori atletici della squadra lombarda. Da due stagioni tra le fila dei grigiorossi, ha condiviso il percorso con il direttore sportivo Simone Giacchetta, bandiera della Reggina, con cui lavora da tanti anni. In carriera ha prestato servizio in club rinomati: Gela, Salernitana, Vicenza, Vibonese, Albinoleffe, Reggina. Vive a Palmi e fa il "pendolare" per adempiere al suo impegno sportivo. Quest'anno ha insegnato scienze motorie all'istituto d'istruzione superiore "F.Severi" di Gioia Tauro ed è atteso a Palmi al liceo "N.Pizi".

«È un sogno di un bambino nato in Calabria che riesce a raggiungere l'obiettivo sportivo più grande che può sperare, la Serie A - Ha affermato ai nostri microfoni, contattato telefonicamente, Giovanni Saffioti -. È un messaggio di speranza per tutti i ragazzi calabresi. Se ci sono riuscito io a 55 anni, possono riuscirci anche loro. Dedico la vittoria ai miei cari, a tutta Palmi, alla mia famiglia che adesso è qui con me a festeggiare, ma in particolar modo ai giovani calabresi, a cui voglio dire che devono sognare».