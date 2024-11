La tre giorni di Lamezia Terme partirà ufficialmente il primo agosto. Verifiche, prove libere e gara. Questa la formula vincente che come ogni anno porterà sulla piana centinaia di appassionati e addetti ai lavori

LAMEZIA TERME - I motori sono già accesi. La XVI edizione della cronoscalata del Reventino è pronta a partire. La macchina organizzativa è al lavoro. La kermesse automobilistica partirà ufficialmente l'1 agosto, con l’avvio delle verifiche, per una tre giorni diventata ormai un appuntamento nazionale grazie all’impegno del presidente del Rancing team Lamezia, Enzo Rizzo. Ore frenetiche, quindi, in previsione dell’evento che, come ogni anno, vedrà arrivare nella città di Lamezia Terme appassionati della cronoscalata da tutta Italia. Straordinario l’entusiasmo registrato lo scorso anno che incoronò campione assoluto il siciliano Domenico Cubeda. Come di consueto la Cronoscalata del Reventino si svulepperà in tre giorni. Il primo agosto avranno luogo le verifiche inizio fissato alle ore 15 e chiusura alle 19.30. Il programma prevede per sabato 2 agosto le prove ufficiali in due manches con inizio alle ore 9.30. Quindi domenica 3 il clou con la gara vera e propria, sempre in due manches, inizio alle ore 9, quando sul manto stradale della provinciale 159 che porta dalla località Magolà al comune di Platania sfileranno le automobili delle varie categorie.